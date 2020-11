am 10.11.2020 - 10:52 Uhr

Nach kurzen Klinsi-Intermezzo setzt RTL bei seinen Länderspiel-Übertragungen weiter auf wechselnde Experten. Für das Testspiel der Nationalmannschaft gegen Tschechien, das am Mittwoch ab 20:15 Uhr übertragen wird, hat der Kölner Sender jetzt den ehemaligen Nationalelf-Kapitän Michael Ballack verpflichtet. Zuletzt war Lukas Podolski als einmaliger RTL-Experte im Einsatz.

An der Seite von Moderatorin Laura Wontorra wird diesmal also Ballack, der erstmals für RTL arbeitet, das Spiel aus dem Studio 5 der Mediengruppe RTL in Köln analysieren - wegen der Corona-Pandemie schickt der Sender sein Duo nicht vor Ort nach Leipzig. Kommentiert wird die Partie wie gewohnt von Marco Hagemann und Steffen Freund.

"Die Partie Deutschland gegen Tschechien ist nicht zuletzt durch den deutschen EM-Sieg 1996 ein Duell mit einer ganz besonderen Historie", sagte Ballack, der auf 98 Länderspiele für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zurückblicken kann. "Ich freue mich daher sehr, auch für RTL als TV-Experte meine Erfahrungen einzubringen und hoffe auf ein spannendes Spiel."

Zuletzt hatten die Übertragungen der Länderspiele mit rückläufigen Quoten zu kämpfen. Als RTL im Oktober die Begegnung zwischen Deutschland und der Türkei zeigte, waren weniger als sechs Millionen Zuschauer dabei - ein ungewöhnlich schwacher Wert. Neben dem Testspiel wird die Nationalelf in den kommenden Tagen auch noch National-League-Spiele gegen die Ukraine und Spanien absoliveren. Diese werden jedoch bei ARD und ZDF zu sehen sein.