am 10.11.2020 - 15:07 Uhr

Joyn hat sein Angebot um die Inhalte von Red Bull TV erweitert, das unter anderem auf Sport-Events, E-Sports, Musik-Events setzt. Der Sender wird nicht nur ins ohnehin ziemlich umfangreiche Livestream-Angebot integriert, sondern bietet die Inhalte auch zum Abruf an. Joyn wird von ProSiebenSat.1 und Discovery betrieben, steht aber grundsätzlich auch anderen Partnern offen und verfolgt damit einen anderen Ansatz als TVNow, das Konkurrenz-Produkt der Mediengruppe RTL.

Katja Hofem, CCMO und Geschäftsführerin Joyn: "Wir freuen uns sehr, mit Red Bull TV eine weitere großartige Marke mit tollen Sport- und Musik-Highlights in unser Angebot zu integrieren. Damit erweitern wir einmal mehr unser vielfältiges Content-Portfolio. Mit den Inhalten von Red Bull TV sprechen wir eine weitere, interessante Zielgruppe an und aggregieren noch mehr spannende Inhalte in einer App."