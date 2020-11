Johannes Oerding wird Gastgeber bei "Sing meinen Song"

Dass "Sing meinen Song" einen neuen Gastgeber bekommen wird, steht schon seit einigen Wochen fest. Damals war bekannt geworden, dass Michael Patrick Kelly diese Aufgabe nach zwei Staffeln beenden wird (DWDL.de berichtete). Nun steht auch fest, wer seine Nachfolge in der erfolgreichen Vox-Musikshow antritt: Es handelt sich um Johannes Oerding, wie der Musiker in einem Video bestätigte, das der Kölner Sender in den sozialen Netzwerken verbreitete.

Oerding selbst kennt die Sendung bereits gut, schließlich war er 2019 selbst als Künstler beim "Tauschkonzert" dabei. 2Was 'ne Ehre, ich freue mich zurück zu sein", sagte er. "Vom Gast zum Gastgeber und vom Erzähler zum Zuhörer. Ich bin mir sicher, dass uns spannende Künstler-Biographien, kreative Momente und jede Menge Herz und Seele auf der Couch erwarten."

Und auch in der Teilnehmer-Riege kommt es zu einem Wiedersehen: Wie jetzt bekannt wurde, ist Reggea-Star Gentleman erneut bei "Sing meinen Song" mit dabei. Er hatte schon 2017 an der Show teilgenommen. Neben ihm wurden jetzt auch DJ Bobo, Pop- und Soulsängerin Stefanie Heinzmann, "Mighty Oaks"-Frontmann Ian Hooper, Singer-Songwriter Joris und Rapperin Nura offiziell bestätigt.

© Michael Diehl / Chris Gonz / eyecandy / Pascal Bünning / Benedikt Schnermann / Marco Fischer / Niculai Constantinescu / TVNOW V.l.o.: Eurodance-Sänger und -Produzent DJ Bobo, Popsänger, Songschreiber und Gastgeber Johannes Oerding, Singer-Songwriter Joris, Reggae-Star Gentleman V.l.u.: Pop- und Soulsängerin Stefanie Heinzmann, Singer-Songwriter Ian Hooper, Rapperin Nura

Einen genauen Ausstrahlungstermin für die neue Staffel gibt es bislang noch nicht. Gedreht werden soll aber wohl Anfang 2021 - wegen Corona jedoch nicht in Südafrika, sondern voraussichtlich erstmals in Deutschland. Die siebte Staffel der Talpa-Produktion war mit im Schnitt mehr als zehn Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erfolgreich.

Gefragt war "Sing meinen Song" zuletzt aber nicht nur im Fernsehen, das begleitende Musikalbum bekam jüngst eine Gold-Auszeichnung für über 100.000 verkaufte Einheiten. Zum ersten Mal überhaupt schaffte zuvor das Album zum TV-Format bereits den Einstieg auf Platz 1 in den Charts nicht nur in Deutschland, sondern gleichzeitig auch in Österreich und der Schweiz. Auch in den Charts bei Amazon und iTunes kletterte das Album auf Platz 1