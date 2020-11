"Die Mediengruppe RTL Deutschland und die Telekom Deutschland wollen MEHR!" Was genau das bedeutet, ist unklar, doch so steht es zumindest in einer Einladung geschrieben, die beide Unternehmen an diesem Mittwoch an Journalistinnen und Journalisten verschickt haben. Geplant ist offenbar eine Zusammenarbeit, über deren Ausgestaltung sowohl die Mediengruppe als auch die Telekom bislang schweigen.

Zumindest noch - denn schon in der kommenden Woche wollen die Unternehmen via Livestream zum sogenannten "Medien-Talk" laden, der äußerst prominent besetzt ist. Konkret wollen sich sowohl Bernd Reichart, CEO der Mediengruppe RTL Deutschland, als auch Michael Hagspihl, der als Mitglied der Geschäftsführung der Telekom Deutschland auch für das Privatkundengeschäft verantwortlich ist, äußern. Außerdem werden auch der Geschäftsführer Inhalte & Marken der Mediengruppe RTL Deutschland, Stephan Schäfer, sowie Michael Schuld, verantwortlich für das TV-Geschäft der Deutschen Telekom, an dem Talk teilnehmen. Dass die Zusammenarbeit den TV-Bereich betreffen wird, ist damit absehbar.

Die Telekom ist im Fernsehbereich ein wachsender Player, sieht Magenta TV aber nicht als Konkurrent zu klassischen Fernsehsendern - sondern als Freund, wie Schuld vor einem Jahr im Gespräch mit DWDL.de erklärte. "Die Strategie von Magenta TV basiert auf drei Säulen", sagte er damals. "Das sind zum einen eben starke Partner, weil wir uns als Aggregationsplattform verstehen, die den Inhalt anderer durch unsere technischen Features und das beste Netz veredelt zu unseren Kunden bringt." Bleibt abzuwarten, welche Rolle die Mediengruppe RTL in diesem Spannungsfeld künftig spielen wird.