am 11.11.2020 - 14:58 Uhr

Die Corona-Pandemie hat auch das Fernsehen verändert - da macht das traditionelle "ARD-Silvesterkonzert" keine Ausnahme. Wie jetzt bekannt wurde, haben sich ARD und SWR darauf verständigt, in diesem Jahr kein Live-Konzert zu produzieren. Stattdessen will man das Jahr 2020 mit neu zusammengestellten Konzertaufnahmen des SWR-Symphonieorchesters ausklingen lassen.

Dem Publikum werde damit "ein hochkarätiges Programm geboten, das in seiner Vielfalt und emotionalen Tiefe großen Spielraum für eigene Reflektionen bietet, auf das vergangene, schwierige Jahr zurückzublicken und auch mit Hoffnung vorauszuschauen", heißt es. Gesendet wird der 90-minütige Zusammenschnitt am 31. Dezember ab 17:00 Uhr.

An den Abenden vor dem Jahreswechsel setzt die ARD unterdessen auf Shows im Hauptprogramm: So gibt es am Dienstag, den 29. Dezember um 20:15 Uhr eine dreistündige XXL-Ausgabe von "Wer weiß denn sowas?" mit Kai Pflaume zu sehen. Als Gäste werden Iris Berben, Jessica Schwarz und Josefine Preuß gemeinsam ihr Quizshow-Debüt feiern. Darüber hinaus sind auch Ingolf Lück und Atze Schröder mit dabei.

Einen Tag später steht dann schon das nächste Quiz auf dem Programm: In "2020 - Das Quiz" lädt Moderator Frank Plasberg diesmal die Stammgäste Günther Jauch, Barbara Schöneberger und Jan Josef Liefers ein und begrüßt erstmals Ralf Schmitz.