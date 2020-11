am 11.11.2020 - 17:28 Uhr

Seit rund einem Jahr spielt Paulina Ljubas die Rolle der Stella Freis bei der RTLzwei-Vorabendsoap "Köln 50667" - oder besser gesagt: spielte. Filmpool Entertainment hat die Schauspielerin nun nämlich fristlos entlassen, wie die Produktionsfirma gegenüber "Bild" bestätigte. Ihr wird "arbeitsrechtliches Fehlverhalten" vorgeworfen. Sie war auf von anderen über soziale Netzwerke verbreiteten Video zu sehen, in dem sie offenbar bei Dreharbeiten für ein Video zur ersten Single des aus "Love Island" bekannten Henrik Stoltenberg mit anderen ohne Maske oder Mindestabstand Party machte.

Das Problem dabei: Filmpool hatte sie sowie 15 weitere Kollegen zuvor in eine 14-tägige Corona-Quarantäne geschickt, weil sie in direktem Kontakt zu mehreren, danach positiv auf das Coronavirus gesteteten Kollegen gestanden hatte. Filmpool-COO und Sprecher Felix Wesseler sagte gegenüber "Bild": "Wenn jemand durch mutwilliges Fehlverhalten im Hinblick auf Corona-Schutzmaßnahmen unser gesamtes Team und die Produktionssicherheit gefährdet, dann hat das natürlich Konsequenzen. Dieses Handeln schützt unsere Mitarbeiter vor und hinter der Kamera und sichert letztlich den Fortlauf der Produktion." Die wurde inzwischen wieder aufgenommen, allerdings ohne die noch in Quarantäne befindlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - und wohl auch dauerhaft ohne Paulina Ljubas.