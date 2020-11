EBU und C21 Media, die die traditionsreiche Rose d'Or-Verleihung für Entertainment-Inhalte inzwischen gemeinsam veranstalten, haben die Nominierungen für dieses Jahr bekannt gegeben - und es war aus deutscher Sicht ein starker Jahrgang. Zwar dominieren wie üblich britische Produktionen mit großem Vorsprung das Feld, Deutschland ist aber schon das Land, auf das vor den USA und Belgien die zweitmeisten Nominierungen entfielen - insgesamt acht deutsche Produktionen sind im Rennen um eine Goldene Rose.

Der Bereich der Drama-Serien wird in diesem Jahr hälftig zwischen deutschen und britischen Produktionen aufgeteilt. So finden sich dort neben Anna Wingers für Netflix produzierte Serie "Unorthodox", die sogar bei den Emmys schon einen Preis für die beste Regie abgeräumt hat, auch noch "Babylon Berlin" (X Filme Creative Pool für Sky und ARD) sowie "Das Boot" (Bavaria Fiction für Sky) auf der Shortlist wieder. Drei der insgesamt sechs Nominierungen gingen also nach Deutschland, daneben stehen noch "Normal People", "The Capture" (beide BBC) und "Bahdad Central" (Channel 4) auf der Liste. In der eigenständigen Kategorie der Comedy-Serien und Sitcoms findet sich mit "Parlament" zumindest noch eine französische Serie, bei der auch der WDR seine Finger mit im Spiel hatte.

Im Dokumentar-Bereich kann sich die Gebrüder Beetz Filmproduktion Hoffnung auf eine Auszeichnung machen. Ihr Dokumentarfilm "Das Forum" über das Weltwirtschaftsforum in Davos steht dort auf der Nominierten-Liste. Mit "Afghanistan. Das verwundete Land" von LOOKSfilm ging überdies noch eine zweite Nominierung in dieser Kategorie nach Deutschland. Mit "Wim Wenders. Desperado" vom NDR ist auch noch eine weitere Doku im Rennen, hier einsortiert in der Kategorie "Arts".

Komplettiert wird das Feld deutscher Nominierter von der von Florida Entertainment produzierten Show "Joko und Klaas gegen ProSieben" (bei der Rose d'Or unter dem Titel "Beat the Channel" aufgeführt, dem Namen, unter dem das Format international vermarktet wird). Die Show tritt in der Kategorie Studio Entertainment unter anderem gegen "Lego Masters" an - allerdings nicht in der RTL-, sondern in der US-Version von Fox.

Wer tatsächlich mit einer Goldene Rose ausgezeichnet wird, wird am 9. Dezember im Rahmen einer virtuellen Veranstaltung verkündet, die vom Comedian Nish Kumar moderiert und auf rosedor.com übertragen wird.