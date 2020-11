Vier Rennen wird RTL noch live übertragen, ehe sich der Kölner Privatsender nach drei Jahrzehnten aus der Formel 1 zurückziehen wird - es ist kein ganz freiwilliger Abschied, schließlich waren vor allem wirtschaftliche Gründe entscheidend, die dazu führten, dass die Motorsport-Königsklasse vom kommenden Jahr an nahezu ausschließlich im Pay-TV zu sehen sein wird.

Mit dem Ende der Formel-1-Ära bei RTL stellt sich zugleich die Frage, wie es mit dem langjährigen Personal des Senders weitergehen wird. Zumindest Christian Danner scheint jedoch bereits eine neue Aufgabe gefunden zu haben. Wie der "Express" berichtet, soll der 62-Jährige vom kommenden Jahr an bei Sat.1 als Kommentator der Formel-E-Rennen anheuern. Der Sender hatte jüngst die Rechte an der Elektro-Rennserie erworben (DWDL.de berichtete).

Danner selbst hielt sich zunächst bedeckt. "Das ist die beste Möglichkeit, aber das muss ProSiebenSat.1 verkünden", sagte er gegenüber dem "Express", angesprochen auf einen möglichen Wechsel. "Ich kann nur sagen: Ich bin in der Formel 1 und E gut aufgestellt. Ich war damals in Peking sogar beim ersten Formel-E-Rennen dabei, habe die Formel E von Anfang an unterstützt. Ich habe mich nie lustig darüber gemacht. Es ist auch ein Rennauto, mit was das angetrieben wird, ist mir Wurst. Hauptsache du hast Rauch an der Kette und kannst Gas geben."

Sat.1 wollte die Verpflichtung von Christian Danner am Donnerstag nicht bestätigen. "Unser Motorsport-Team für 2021 verkünden wir erst zu einem späteren Zeitpunkt", erklärte ein Sendersprecher auf DWDL.de-Nachfrage. Noch ist allerdings etwas Zeit: Beginnen soll die neue Formel-E-Saison im Januar.