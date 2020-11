am 13.11.2020 - 16:11 Uhr

Die Corona-Zahlen steigen und ob der Teil-Lockdown tatsächlich zum Monatsende aufgehoben wird, ist noch nicht absehbar. Weil daheim zu bleiben das Credo der Stunde ist, ruft "Focus Online" an diesem Wochenende kurzerhand den "Zuhause-Sonntag" aus. Zusammen mit anderen Burda-Marken wie "Bunte.de", "Fit For Fun" und "TV Spielfilm" will das Nachrichtenportal ein zwölfstündiges Live-Programm auf die Beine stellen, das unter dem Motto "Gegen Corona - für Dich" steht.

© Burda Oliver Eckert

Den Auftakt bildet ein Gottesdienst mit dem Münchner Pfarrer Rainer Schießler, den "Focus Online" als "unkonventionell" bezeichnet. Danach werden 15 Experten, Coaches und Trainer in einzelnen Slots ihr Wissen teilen. Dazu kommen Spitzenköche wie TV-Koch Christian Henze, die Inspirationen fürs Kochen liefern, sowie die aus der Sat.1-Show "Das große Backen" bekannte Konditormeisterin Bettina Schliephake-Burchardt. Auch Poetry-Slammerin Julia Engelmann und Pop-Newcomer Malik Harris treten auf.

"Focus Online"-Chefredakteur Florian Festl: "Das Programm ist sehr vielfältig gestaltet, um damit möglichst viele Menschen anzusprechen. In dieser Phase der Krise brauchen wir andere Antworten als zu Beginn der Pandemie. Deshalb haben wir sehr bewusst viele unterhaltende und Mut machende Elemente vorgesehen."