Ungeachtet der steigenden Corona-Zahlen in Deutschland plant das ZDF auch in diesem Jahr eine Silvestershow am Brandenburger Tor, moderiert von Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner. Ausgestrahlt werden soll die Live-Sendung nach Angaben des Senders ab 21:45 Uhr. Im vergangenen Jahr hatte der Sender die Show sogar ab 20:15 Uhr gezeigt - dort wiederholt das ZDF diesmal stattdessen zunächst eine Folge der "Rosenheim-Cops" in Spielfilmlänge.

Genaue Details zum genauen Konzept von "Willkommen 2021" gibt es bislang noch nicht. "Klar ist, dass der Fokus auf den Zuschauern an den Bildschirmen liegt, die den Countdown möglichst von zuhause aus verfolgen sollen", erklärte ZDF-Sprecher Stefan Unglaube am Dienstag auf DWDL.de-Nachfrage. Erste Gäste wie Peter Maffay, Álvaro Soler, Höhner und der britische Singer-Songwriter Tom Gregory stehen bereits fest.

Ab 19:25 Uhr blickt das ZDF am Silvesterabend humorvoll auf das Jahr zurück: "Danke für nichts, 2020" nennt sich das Format, das noch einmal "die bissigsten und lustigsten Ausschnitte" diverser ZDF-Comedyshows umfasst. Gezeigt wird, wie die Teams von "heute-show", der "Anstalt" oder dem neuen "ZDF Magazin Royale" dem in vielerlei Hinsicht denkwürdigen Jahr 2020 begegnet sind.

Comedy-Rückblicke gibt es außerdem schon am Freitag, den 18. Dezember im ZDF zu sehen: Neben dem Jahresrückblick der "heute-show", der ab 22:45 Uhr ausgestrahlt wird, folgt um Mitternacht "Der satirische Jahresrückblick 2020" von Werner Doyé und Andreas Wiemers. Im Rückblicks-Sandwich geht dann auch noch Jan Böhmermann mit seiner neuen Satireshow auf Sendung.