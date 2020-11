Das ZDF hat eine Sonderausgabe seiner abendlichen Talksendung "Markus Lanz" angekündigt. Bereits am kommenden Donnerstag, den 19. November, werden die Mainzer ab 23:15 Uhr eine Folge des Formats zeigen, in der Lanz den ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama interviewt. Das geschieht allerdings nicht in der klassischen Kulisse der Talkshow, Lanz traf Obama in Washington zum Gespräch.

Hintergrund ist ein neues Buch Obamas, das in diesen Tagen erscheint. Der Ex-Präsident rührt dafür in vielen Ländern die Werbetrommel und gibt Interviews, der deutsche Markt ist ihm aber ganz offensichtlich ein besonderes Anliegen. So traf er auch schon RTL-Anchorman Peter Kloeppel und Christoph Wiechmann, US-Korrespondent des "Stern", zum gemeinsamen Interview. RTL strahlte das Interview im Rahmen einer Dokumentation über Obama am vergangenen Montag aus.

Nun also auch ein Interview mit Markus Lanz. Mit ihm spricht Obama laut ZDF über "sein gespaltenes Land" und Angela Merkel, erinnert sich an seinen ersten Tag im Oval Office und redet über den künftigen Präsidenten Joe Biden und natürlich auch über den scheidenden Präsidenten Donald Trump. "Schaut man auf sein Verhalten der letzten vier Jahre, verwundert es nicht, dass er nicht die Größe hat, seine Niederlage anzuerkennen", sagt Obama etwa über Trump.