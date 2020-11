Schon vor drei Wochen hat ProSieben angekündigt, seine neue Produktion "Die Show mit dem Sortieren" ab dem 1. Dezember immer dienstags zur besten Sendezeit ausstrahlen zu wollen. Jetzt die Kehrtwende: "ProSieben sortiert den Advent neu", hat der Sender in eine entsprechende Pressemitteilung geschrieben. Die Show mit Jeannine Michaelsen startet jetzt am 9. Dezember und wird dann immer mittwochs ab 20:15 Uhr zu sehen sein.

Der Sender spricht von einem "programmstrategischen Schachzug", nennt darüber hinaus aber keine Gründe für den neuen Sendeplatz der Michaelsen-Show. Beim Blick auf das Konkurrenz-Programm kann man sich aber schon denken, weshalb ProSieben ausweicht. Am 1. Dezember startet bei RTL nämlich die neue Show "Der König Der Kindsköpfe" mit Oliver Pocher, Chris Tall und Mario Barth. Sowohl das RTL-Format als auch die Sortier-Show sind auf zunächst vier Ausgaben angelegt, hätten sich also den ganzen Dezember über hinweg duelliert - darauf hat man in Unterföhring offenbar keine Lust. Am Mittwoch ersetzt die Michaelsen-Show übrigens "Seattle Firefighters", das eine Woche vorher endet.

Statt Shows setzt ProSieben ab dem 1. Dezember dienstags lieber auf Filme. So zeigt man zur besten Sendezeit "The Dark Knight", "The Revenant - Der Rückkehrer", "Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels" und "Pacific Rim". Auch im Anschluss an den Blockbuster setzt ProSieben auf Filme, geplant sind hier Streifen wie "Deadpool" oder auch "300".

In der von Redseven Entertainment produzierten "Show mit dem Sortieren" treten zwei prominente Rateteams an und müssen originelle Fakten oder skurrile Umfrageergebnisse Schritt für Schritt in die richtige Reihenfolge bringen. Als Beispiele nennt ProSieben: "Welche Emojis sind auf Twitter am beliebtesten?" oder "Mit welcher berühmten Persönlichkeit würde man gerne eine Nacht im Aufzug stecken bleiben?". Insgesamt werden acht Runden und ein Finale gespielt. Wer bis dahin die meisten Punkte sammelt, entscheidet die Show für sich. Mit dabei sind Verona Pooth, Olivia Jones, Sarah Lombardi, Collien Ulmen-Fernandes, Wayne Carpendale, Bülent Ceylan, Mario Basler, Ruth Moschner, Simon Pearce, Ariane Alter, Jasmin Schwiers, Jan van Weyde, Axel Stein, Panagiota Petridou, Özcan Cosar und Pierre M. Krause.

Im neuen Jahr zeigt ProSieben am Dienstagabend dann wieder Shows: Am 5. Januar startet um 20:15 Uhr das neue "Wer stiehlt mir die Show?" mit Joko Winterscheidt (DWDL.de berichtete).