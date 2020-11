© hayu

Im Zentrum des Angebots stehen Reality-TV-Shows wie "Keeping Up With The Kardashians", "The Real Housewives" oder Below Deck". Inhaltlich geht es um Formate aus den Bereichen Home und Design, Dating, Kochen, Crime und Mode. Eine Vielzahl der Shows soll zeitgleich mit der Erstausstrahlung in den USA veröffentlicht werden.

"Wir freuen uns, deutschen und österreichischen Superfans hayu mit seinen weltbekannten Reality TV-Shows anbieten zu dürfen", so Hendrik McDermott, Managing Director von hayu. "hayu ist bereits der Hub für Reality-TV in 14 internationalen Märkten. Im Rahmen unserer laufenden Expansion setzt hayu in Deutschland und Österreich auf seine bereits bewährte Partnerschaft mit Amazon Prime Video Channels."