Im Jahr 2006 hat Vox die erste Ausgabe seiner Auswanderer-Dokusoap "Goodbye Deutschland" gezeigt. Seither wurden zahlreiche Menschen dabei begleitet, wie sie Deutschland verlassen und in einem anderen Land Fuß fassen. Einige der Protagonisten wurden zu Realitystars und sind auch heute noch gut im Geschäft. Vox wird anlässlich des 15-jährigen Jubiläums der Sendung im Dezember noch einmal zurückblicken auf die vergangenen Jahre.

So gibt es am Dienstag, den 15. Dezember, zur besten Sendezeit "Viva Goodbye Deutschland! Das Beste aus 15 Jahren" zu sehen. In mehr als drei Stunden blickt man dann zurück auf die mutmaßlich besten Geschichten, die im Rahmen des Formats erzählt wurden. So beschäftigt man sich unter anderem mit Daniela Katzenberger, den Reimanns, Caro & Andreas Robens und natürlich auch den Büchners.

Vox zeigt damit im Dezember übrigens zwei Wochen lang an zwei Tagen "Goodbye Deutschland"-Ausgaben. Neben dem Best-Of am Dienstag ist am Montagabend eine reguläre Ausgabe der Dokusoap zu sehen. Eine Woche zuvor setzt man neben der regulären Folge am Montag auf ein Weihnachtsspecial mit Angelo Kelly am Dienstag.

Apropos Special, auch "Kitchen Impossible" wartet im Dezember mit einem solchen auf. Am 13. Dezember gibt’s ab 20:15 Uhr die Weihnachts-Folge der Kochshow zu sehen. Tim Mälzer und Max Strohe begeben sich darin in die Schweiz, um ein Weihnachtsgericht nachzukochen. Tim Raue und The Duc Ngo sind in Frankreich. Am 13. Dezember meldet sich am Vorabend auch "Biete Rostlaube, suche Traumauto" zurück. Das Format ersetzt auf dem Sendeplatz um 18:10 Uhr "Wilkes Welt", das eine Woche zuvor endet.