am 18.11.2020 - 15:57 Uhr

RTLzwei hat zwei neue Ausgaben seiner Doku-Reihe "Hier & Jetzt" angekündigt. Ab dem 8. Dezember nimmt man das Format wieder ins Programm, ähnlich wie schon im April dieses Jahres werden die neuen Folgen am späten Abend ab 22:15 Uhr zu sehen sein. Die Doku begleitet pro Folge zwei Menschen, die an schwersten, unheilbaren Krankheiten leiden.

In den neuen Ausgaben geht es etwa um die 22-jährige Shelly, die stets eine Sauerstoffbrille tragen muss, oder die 16-jährige Melissa, die an Mukoviszidose leidet. Zuletzt war die von UFA Show & Factual produzierte Reihe kein Erfolg für RTLzwei, bei der Ausstrahlung einer Ausgabe im April sahen nur 600.000 Menschen zu, der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe lag damals bei lediglich 2,7 Prozent.