Vor weniger als einem Monat hat Discovery angekündigt, sich in Europa neu aufzustellen. Entstehen soll ein europäisches "House of Content", im Zuge dessen hatten auch Guido Bolten, bis dahin Vice President Content & Programming bei Discovery in Deutschland, und Axel Stegmaier, Director Production & Development, das Unternehmen verlassen. Jetzt hat Discovery diese Abgänge mit wenigen Wochen Verzögerung bestätigt - und zwei weitere angekündigt.

© Discovery Susanne Aigner © Discovery Susanne Aigner

Die Aufgaben von Immisch, der zuletzt als Mitglied des Managementteams für B2C-und B2B-Marketing, OnAir Promotion sowie für Kommunikation & PR verantwortlich war, übernehmen mehrere Personen. So wird Markus Spangler künftig als VP Ad Sales neben dem Verkaufsgeschäft auch das B2B-Marketing des Unternehmens leiten. Die Kommunikationsarbeit verantwortet ab sofort Daniela Allgayer-Koreimann als Director Communications & PR GSA & BNLX, sie war bisher Senior Manager Communications & PR für den deutschsprachigen Markt. Jan Leitz, bislang Manager OnAir Promotion, trägt als Senior Manager Creative Solutions von jetzt an die Verantwortung für die gesamte Kreativarbeit von Discovery GSA. Neue Verantwortung übernimmt auch Claudia Karrer, bisher Key Account Manager im AdSales-Bereich: Zukünftig trägt sie als Senior Manager die Verantwortung für den Bereich Brand Solutions & Next Generation Ad in der Region GSA.

Mit diesen Führungspersonalien haben wir die Neuorganisation [...] abgeschlossen.

Susanne Aigner, Geschäftsführerin Discovery GSA & BNLX

Die bisherigen Aufgaben von Guido Bolten und Axel Stegmaier werden künftig in der Abteilung Programm unter Leitung von Tatiana Lagewaard wahrgenommen. Susanne Reiter zeichnet künftig außerdem als Senior Director Research & Portfolio Development für die Abteilung Research & Insights sowie für das Direct-to-Consumer-Marketing verantwortlich. Beide sind zugleich Mitglieder des Managementteams der Region GSA & BNLX. Die Aufgaben von Bichlmeir übernimmt das Distributionsteam GSA & BNLX unter der Leitung von Maarten van Oeveren und Benjamin Pirker.

Susanne Aigner, Geschäftsführerin Discovery GSA & BNLX, erklärt: "Mit diesen Führungspersonalien haben wir die Neuorganisation im Rahmen der Schaffung des ‚House of Content‘ in unserer neuen Länderorganisation abgeschlossen. Mein Dank gilt den ausscheidenden Kollegen für ihre vertrauensvolle Zusammenarbeit, in der sie sehr wichtige Beiträge für die Entwicklung unseres Unternehmens und unserer Marken geleistet haben. Ich wünsche ihnen alles Gute für ihre berufliche Zukunft. Meinen Glückwunsch aussprechen möchte ich allen Kolleginnen und Kollegen, die in ihrer neuen oder erweiterten Aufgabe bei der Weiterentwicklung unseres Geschäfts eine tragende Rolle spielen werden. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit."