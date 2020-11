Fans der ZDF-Serie "SOKO Wien" (Österreich: "SOKO Donau") müssen sich auf einen personellen Abgang einstellen: Stefan Jürgens, der seit 2007 in der Serie den Major Carl Ribarski spielt, hat seinen Ausstieg aus dem Format angekündigt. Im kommenden Jahr wird er demnach zum letzten Mal zu sehen sein. Im August hatten die Dreharbeiten für die mittlerweile 16. Staffel begonnen, dort wird Jürgens noch mitspielen.

Nach seinem Ausstieg aus der Serie will sich der Schauspieler neuen beruflichen Herausforderungen stellen. "Der Abschied fällt mir natürlich nicht leicht", sagt Jürgens. "Es waren wunderbare Jahre mit einem großartigen Team, für die ich sehr dankbar bin. Aber nachdem ich nun fast 16 Jahre in Berlin beim ‘Tatort’ und in Wien bei der ‘SOKO’ erfolgreich Verbrecher von der Straße geholt habe, wird es Zeit, die Lederjacke an den Nagel zu hängen. Ich möchte endlich auch wieder Komödien und andere Genres spielen können. Dafür sind bereits zwei Stoffe in Entwicklung."