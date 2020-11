Die lange erwartete Fortsetzung des Kult-Komödie "Der Prinz aus Zamunda", die im Original auf den Namen "Coming to America" hört, kommt nicht ins Kino und feiert stattdessen ihre Premiere bei Prime Video. Amazon Studios hat die entsprechenden Rechte an "Coming 2 America" von Paramount Pictures erworben, wie das Unternehmen jetzt offiziell bestätigte. Der US-Branchendienst "Variety" hatte über einen entsprechenden Deal schon vor wenigen Wochen spekuliert.

"'Der Prinz aus Zamunda' war ein kulturelles Phänomen und ist einer der beliebtesten und meistgefeierten Komödien aller Zeiten", so Jennifer Salke, Head of Amazon Studios. "Dank Eddie Murphys komödiantischem Genie, gepaart mit den brillanten Filmemachern, Autoren und den fabelhaften Darstellern sind wir aufgeregter denn je, dieses neue Abenteuer zu feiern. Wir sind davon überzeugt, dass sich die Zuschauer weltweit in diesen urkomischen, unterhaltsamen Film verlieben werden und er sicherlich auch zu einem zeitlosen Klassiker wird."

Einen Ausstrahlungstermin des Films, in dem Eddie Murphy wieder in die Rolle des Prinz Akeem schlüpfen wird, steht auch bereits fest: Prime Video wird die Komödie am 5. März weltweit in über 240 Ländern und Territorien zum Abruf bereitstellen. Der Film wurde in Zusammenarbeit mit New Republic Pictures. und von Eddie Murphy Productions und Misher Films produziert. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Kenya Barris ("black-ish2), Barry W. Blaustein ("Der verrückte Professor") und David Sheffield ("Der Prinz aus Zamunda").

Für die Story verantwortlich zeichnen Barry W. Blaustein, David Sheffield und Justin Kanew, basierend auf Figuren, die von Eddie Murphy geschaffen wurden. Neben Murphy fungiert Kevin Misher als Produzent. "Wir freuen uns sehr darüber, dass Amazon Studios Eddie Murphy und Coming 2 America einem weltweiten Publikum zugänglich macht, um so, mehr als 30 Jahre später, erneut gemeinsam über die geliebten Charaktere zu lachen " und neue kennenzulernen, die man noch jahrelang lieben wird“, sagte Misher.

Und darum geht es: Prinz Akeem (Eddie Murphy), mittlerweile König von Zamunda, kehrt mit seinem Vertrauten Semmi (Arsenio Hall) zurück, um sich auf ein völlig neues Abenteuer einzulassen, das sie rund um den Globus führt, vom üppigen und königlichen Land Zamunda bis in den New Yorker Bezirk Queens - da, wo alles begann. Ebenfalls zurück kehren König Jaffe Joffer (James Earl Jones), Königin Lisa (Shari Headley), Cleo McDowell (John Amos), Maurice (Louie Anderson) und die Barbershop-Crew. Zum Ensemble gehören unter anderem Wesley Snipes, Leslie Jones, Tracy Morgan, Jermaine Fowler, Bella Murphy, Rotimi, KiKi Layne, Nomzamo Mbatha und Teyana Taylor.