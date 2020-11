Schon mehrfach war Collien Ulmen-Fernandes in der Vergangenheit bei ZDFneo in sogenannten Doku-Factuals zu sehen. Jetzt steht die nächste Sendung bevor: In der zweiteiligen Reihe "Rabenmütter oder Super Moms" möchte die Moderatorin herausfinden, warum Mütter immer wieder in die Situation geraten, die traditionelle Frauenrolle zu übernehmen und warum Männer nur selten in die Pflicht genommen werden, wenn es um die Erziehung der Kinder geht.

Das Phänomen der sogenannten "Rabenmutter" wird zusätzlich durch Experimente und Beobachtungen untersucht. Experten und Expertinnen aus Medizin, Psychologie, Soziologie und Politologie beschreiben, wie unterschiedlich die Mütterrolle gesehen wird und unter welchem Druck Mütter heute nach wie vor stehen. Für das Format begleitet ZDFneo vier Mütter mit unterschiedlichen Lebensentwürfen und beobachtet ihren Alltag.

Produziert wird "Rabenmütter oder Super Moms?" von Fabiola unter der Verantwortung von Ina Eck und Oliver Fuchs. Gedreht wird voraussichtlich noch bis Anfang Dezember, die Ausstrahlung ist für das kommende Frühjahr geplant.