Überraschung am Frühstückstisch: Nach etwas mehr 20 Jahren wird Ingo Nommsen als Moderator des ZDF-Vormittagsmagazins "Volle Kanne - Service täglich" aufhören. Seinen letzten Einsatz hat Nommsen bereits in der kommenden Woche - genauer gesagt am Freitag, den 4. Dezember. Neben Nadine Krüger wird die Sendung ab Januar zunächst im Wechsel von Carsten Rüger, Florian Weiss und Eva Mühlenbäumer die Sendung präsentiert werden.

Ingo Nommsen präsentierte die erste Ausgabe von "Volle Kanne" am 18. Oktober 2000 und damit nur gut ein Jahr nach dem Start der Sendung, als diese noch auf den Namen "Volle Kanne, Susanne" hörte. Sein Premieren-Gast war der Komiker Thomas Herrmanns. "Über zwei Jahrzehnte Teil dieser Erfolgsgeschichte im ZDF zu sein, macht mich sehr glücklich", sagt Nommsen. "Jetzt freue ich mich darauf, meine Energien in neue Projekte zu stecken und in meinem Leben das nächste Kapitel aufzuschlagen."

Elke Jonkmanns, Redaktionsleiterin von "Volle Kanne": "Ingo Nommsen hat 'Volle Kanne' über viele Jahre sehr positiv geprägt. In rund 3000 Ausgaben führte er ebenso unterhaltsam wie reaktionsschnell durch unsere fast 90-minütige Live-Sendung - eine Leistung auf der Langstrecke, die Respekt verdient." Wohin es Nommsen nach seinem "Volle Kanne"-Abschied zieht, ist bisher nicht bekannt.

Dass er der Sendung so lange treu bleiben würde, hätte er selbst wohl am wenigsten gedacht. "Ich glaube, ich durfte die erste Woche moderieren, ohne überhaupt einen Vertrag zu haben", erinnerte sich Nommsen vor einem Jahr im Gespräch mit DWDL.de. "Erst hinterher erfuhr ich, dass meine Sendungen in die Marktforschung gegeben wurden – und dann hieß es: Ab Januar geht’s los." In der Sendung könne er sich "in allen Facetten des Entertainments ausleben", so der Moderator damals. "Noch schöner wäre es für mich nur, wenn da auch ein Publikum säße."