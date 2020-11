RTLzwei hat unter dem Titel "Jeder zählt!" eine Kommunikationskampagne zur Coronakrise angekündigt. Neben klassischen On-Air-Werbemitteln werden im Programm Aufsager von Moderatoren, Sendergesichtern und Darstellern gezeigt. Hier stehen die Darsteller der Formate "Berlin – Tag & Nacht", "Köln 50667" und "Krass Schule" im Fokus. Aber auch die Moderatoren von "Grip – Das Motormagazin" melden sich mit konkreten Botschaften an die Zuschauer, ebenso die Protagonisten der Sozialreportage "Hartz & herzlich".

In den kommenden Wochen soll die Kampagne darüber hinaus um weitere Sendergesichter und Formate erweitert werden. Die Kampagne findet sowohl redaktionell in Programm- und Online-Inhalten als auch über werbliche Maßnahmen statt. Carlos Zamorano, Bereichsleiter Marketing & Kommunikation, sagt: "Im Kampf gegen eine Pandemie braucht es umfassende Aufklärung und schnelle, transparente Informationen. Wir sehen uns als privates Medienunternehmen in der Pflicht, in dieser Situation unseren Beitrag zum Gemeinwohl zu erbringen und dabei alle uns zur Verfügung stehenden Kanäle zu nutzen."

Und RTLzwei-Programmchef Tom Zwiessler ergänzt: "Mit unseren Inhalten sprechen wir vor allem junge Zielgruppen an. Jugendliche und junge Erwachsene stehen durch Corona vor ganz eigenen Herausforderungen in dieser Pandemie. Wir nutzen die Popularität unserer Formate und von Prominenten aus der RTLzwei-Welt, um unsere Zuschauerinnen und Zuschauer verständlich zu informieren und zu motivieren, die notwendigen Corona-Maßnahmen umzusetzen." Entwickelt hat der Sender die Kampagne gemeinsam mit der Münchner Kreativagentur VonHerzen.