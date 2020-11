© ZDF

Von "SOKO Potsdam" und "SOKO Hamburg" wird das ZDF jeweils 13 neue Folgen ausstrahlen, von der "SOKO" aus Wien gibt es zwölf Episoden zu sehen. Die Serien aus Potsdam und Hamburg wurde damit noch einmal leicht aufgestockt, während die ersten Staffeln aus nur sechs Folgen bestanden, kamen die jeweils zweiten Durchläufe bereits auf zehn Folgen. Nun sind es also noch ein paar mehr Episoden geworden, die Bantry Bay (Potsdam) und Network Movie (Hamburg) produziert haben.

Darüber hinaus hat das ZDF jetzt auch die Rückkehr seines "Bergdoktors" Hans Sigl angekündigt. Am Donnerstag, den 7. Januar, zeigen die Mainzer zur besten Sendezeit ein Winterspecial der Reihe, in der Woche danach beginnen die regulären Folgen der Serie, die zuletzt im Schnitt auf mehr als sechseinhalb Millionen Zuschauer kam. Produziert wird der "Bergdoktor" von ndF neue deutsche Filmgesellschaft. Wer Hans Sigl schon früher sehen will, kann das ab dieser Woche in Sat.1 tun. Dort wird der Schauspieler nämlich in der Jury der neuen Musikshow "Pretty in Plüsch" sitzen. Neben ihm werden Sarah Lombardi und ein wechselnder Gast die Gesangskünste der Promis und ihrer Puppen beurteilen, moderiert wird die Show von Michelle Hunziker (DWDL.de berichtete).