Konkret beschrieb der Vermarkter die Show so: Pro Ausgabe treten mehrere Prominente in zwölf Spielrunden gegeneinander an und suchen den "Murmel-Champion". Auf verschiedenen Bahnen müssen die Promis ihr Murmel-Talent unter Beweis stellen und Punkte für das Finale sammeln. Auf der Finalbahn entscheidet sich dann, wer das größte Fingerspitzengefühl hat. Der siegreiche Promi spendet das erspielte Geld an eine wohltätige Organisation. Einen Sendetermin gibt es noch nicht. Die Ad Alliance sprach in ihrem Aufruf an die Werbekunden aber von einem Sendeplatz unter der Woche um 20:15 Uhr.

Doch ganz offensichtlich war der öffentliche Aufruf an die Werbekunden ein wenig verfrüht. Auf Nachfrage von DWDL.de will sich RTL jedenfalls nicht zur geplanten Show äußern. Zuerst hatte "TV Wunschliste" mit Hinweis auf den Aufruf der Ad Alliance über das Format berichtet. Inzwischen sind die Informationen auf der Webseite des Vermarkters gelöscht. Das spricht nicht für ein koordiniertes Vorgehen in der Kommunikation, RTL bzw. die Ad Alliance sind hier aber nicht alleine. In der Vergangenheit hatte auch SevenOne Media immer wieder neue Formate öffentlich angekündigt, ohne das vorher mit den Verantwortlichen in den Sendern abzustimmen.

Inwiefern sich in den kommenden Wochen und Monaten neue, aufwändige Shows umsetzen lassen, bleibt ohnehin abzuwarten. Wegen der Corona-Pandemie mussten in diesem Jahr auch schon einige Shows verschoben oder ganz abgesagt werden. Bei RTL traf es neben dem geplanten Oster-Event "Die Passion" auch das Comeback des "Domino Days". Im Sommer kündigte der Sender an, diese Veranstaltung vom Herbst 2020 auf das Jahr 2021 zu verschieben. Ob und wenn ja in welcher Form der Domino Day 2021 tatsächlich stattfinden kann, steht derzeit aber noch in den Sternen und hängt ganz wesentlich vom weiteren Verlauf der Pandemie ab.