Schon im Februar dieses Jahren ist durchgesickert, dass RTL an einem schwulen Ableger seiner erfolgreichen Kuppelshow "Take Me Out" arbeitet (DWDL.de berichtete). Nun gibt es Sendetermine für die zwei von UFA Show & Factual produzierten Ausgaben: Am 2. und 9. Januar des neuen Jahres sind die Folgen um 23 bzw. 22.30 Uhr beim Sender zu sehen. Ausgestrahlt werden die Ausgaben unter dem Titel "Take Me Out - Boys Boys Boys".

An den Regeln ändert sich trotz verändertem Personal nichts: Ein Mann stellt sich dem Urteil von 30 schwulen Single-Männern. Die Herren, die der Kandidat nicht von sich überzeugen kann, können in drei Runden den Buzzer drücken und scheiden somit freiwillig aus. Bleiben am Ende der dritten Runde mehr als zwei Männer im Spiel, wird der Spieß umgedreht. Der Kandidat wählt seine zwei Favoriten aus und stellt diesen eine entscheidende Frage, um sich dann für seinen Herzbuben zu entscheiden. Das Paar darf sich dann bei einem Date in der "Take Me Out"-Limousine näherkommen.

Moderiert werden die zwei Ausgaben der Adaption wie gewohnt von Ralf Schmitz, der 2021 auch noch reguläre Folgen der Kuppelshow präsentieren wird. Schmitz’ Abschied vom Format steht allerdings schon fest. Im September wurde bekannt, dass der Moderator zu Sat.1 wechselt (DWDL.de berichtete). Beim Sender war er in der Vergangenheit schon in Formaten wie "Die dreisten Drei", "Schmitz in the City" und "Schmitz komm raus!" zu sehen. Über die neuen Projekte gibt es bislang noch keine Informationen.