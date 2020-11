Am Freitag, den 18. Dezember, wird Sat.1 um 22:45 Uhr eine Sonderausgabe der "Martina Hill Show" ins Programm nehmen. Bei der "X-Mas Edition" handelt es sich um ein Weihnachtsspecial der Comedy-Show. Im Vorfeld zeigt Sat.1 die vierte und letzte Ausgabe der ersten "Pretty in Plüsch"-Staffel.

So beschreibt der Sender die Spezial-Folge: Vivienne und Olaf präsentieren in ShoppingShop24 das neue Album der Amigas, während uns Sarah auf dem Weihnachtsmarkt zeigt, worum es an Weihnachten wirklich geht. Auch Jenny Silverstick kümmert sich um ihr Weihnachtsgeschäft im Tattoostudio und Larissa testet den Beruf einer Verkäuferin.

Die jüngste Staffel der "Martina Hill Show" war im Anschluss an die "Greatnightshow" in Sat.1 zu sehen und erzielte im Schnitt etwas mehr als acht Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe (Durchschnittswert der am Tag nach der Ausstrahlung ermittelten Marktanteile). Bis auf den Staffelstart, da waren es 13,4 Prozent, schaffte keine Ausgabe den Sprung über die Marke von mehr als zehn Prozent Marktanteil.