Vox hat für die Weihnachtswoche drei Specials des "Perfekten Dinners" angekündigt. Zwischen dem 21. und 23. Dezember zeigt man auf dem regulären Sendeplatz um 19 Uhr Pärchen-Ausgaben, in denen verliebten Hobbyköchen über die Schulter geschaut wird. Und bei den Paaren handelt es sich um semi-bekannte Persönlichkeiten: So kochen am Montag Susanne und Frank, die sich einst bei "First Dates" kennenlernten. Einen Tag später geht’s zu den aus "Love Island" bekannten Yasin und Samira.

Zum Abschluss der Spezial-Folgen hat Vox eine Ausgabe mit Nicolas Puschmann und Lars Tönsfeuerborn angekündigt. Nicolas war der erste "Prince Charming" von TVNow, im Finale entschied er sich für Lars, die beiden waren seither ein Pärchen. Anfang November trennten sich die beiden jedoch - die "Perfekte Dinner"-Folge war da aber offensichtlich schon aufgezeichnet. Und so kocht bei Vox kurz vor Heiligabend in einem Pärchen-Special der Sendung ein Paar, das eigentlich gar keins mehr ist.

Kulinarisch geht’s bei Vox außerdem am 20. Dezember zu. Zum Abschluss der aktuellen "Grill den Henssler"-Staffel zeigt der Sender ein Weihnachtsspecial. Neben Steffen Henssler, Moderatorin Laura Wontorra und den Juroren Mirja Boes, Reiner Calmund und Christian Rach werden auch Joachim Llambi, Laura Karasek und Sonja Zietlow in der Show zu sehen sein. Derzeit läuft es für die Kochshow deutlich schlechter als üblich. Im Schnitt kamen die fünf bislang im Rahmen der Staffel ausgestrahlten Folgen lediglich auf einen Marktanteil in Höhe von 6,2 Prozent. An zweistellige Marktanteile ist derzeit nicht zu denken. Produziert wird "Grill den Henssler", ebenso wie übrigens auch "Das perfekte Dinner", von ITV Studios Germany.