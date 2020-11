am 26.11.2020 - 16:45 Uhr

Nachdem sich die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten am Mittwoch mit ihrem Beschluss der Verlängerung des Teil-Lockdowns viel Zeit gelassen haben, wird es auch am Tag danach noch einmal zu Programmänderungen kommen - und erneut treten ARD und RTL um 20:15 Uhr mit Sondersendungen gegeneinander an.

RTL zeigt um 20:15 Uhr das 15-minütige "RTL aktuell Spezial: Corona-Weihnacht - Feiern mit Vorsicht", in dem der Sender über den Corona-Fahrplan der Bundesregierung bis zum Weihnachtsfest informieren will. Moderator Maik Meuser diskutiert darin die Maßnahmen unter anderem mit dem thüringischen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow sowie FDP-Chef Christian Lindner und begrüßt im Studio den Intensivmediziner Prof. Dr. Uwe Janssens.

Darüber hinaus wird der Bayerische Rundfunk erneut ein "ARD extra" beisteuern, das um 20:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt wird. Darin sollen Gesundheitsminister Jens Spahn und der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder zu Wort kommen. Moderiert wird das "ARD extra" von Christian Nitsche. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich dadurch um 15 Minuten.

Die ARD-Sondersendung vom Mittwochabend hatte im Schnitt 4,27 Millionen Zuschauer erreicht, während das "RTL aktuell Spezial" von 2,81 Millionen gesehen wurde. Bei den 14- bis 49-Jährigen hatte der Privatsender jedoch die Nase vorn und erzielte sehr gute 14,7 Prozent Marktanteil, während das "ARD extra" auf 12,1 Prozent kam.