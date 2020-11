Zum 1. Januar tritt Nina Etspüler, zuletzt als Group Creative Director für Red Arrow Studios von ProSiebenSat.1 tätig, als Head of Entertainment Development bei Leonine an, wie das Unternehmen am Freitag bestätigt. Sie soll direkt an den CEO des Unternehmens, Fred Kogel, berichten und sowohl das Development wie auch die Zusammenarbeit der Leonine-Produktionsmarken i&u TV, Odeon Entertainment sowie künftiger Non-Fiction Beteiligungen bei der Entwicklung nationaler und internationaler Formate maßgeblich mitgestalten und koordinieren.

Darüber hinaus soll Etspüler eine neue Produktionsmarke aufbauen, die Entertainment- und Non-Fiction-Formate von Künstlerinnen entwickelt, Frauen vor und hinter der Kamera kreativen Raum bietet und weibliche Talente fördert. "Leonine ist in meinen Augen einer der attraktivsten und ambitioniertesten Player im europäischen Medienmarkt. Ich freue mich sehr auf die vielen spannenden Aufgaben, die in diesem dynamischen Unternehmen vor mir liegen und auch darauf, die weiblichen Talente im Entertainment- und Non-Fiction Bereich zu fördern und ihnen eine Plattform zu bieten."