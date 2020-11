Sixx wird ab Anfang des neuen Jahres die siebte und finale Staffel der US-Katastrophenserie "The 100" ausstrahlen. Ab dem 7. Januar laufen die letzten 16 Folgen immer donnerstags zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr, wobei Sixx immer mehrere Episoden pro Abend zeigen wird. Insgesamt umfasst die Staffel 16 Folgen. Das Finale markiert dann die 100. Folge.

"The 100" spielt 97 Jahre nach einer zerstörerischen Nuklearkatastrophe auf der Erde, die die Menschheit zur Flucht zwang. Nachdem auf der Raumstation Ark mittlerweile der Sauerstoff knapp wird, werden 100 jugendliche Straftäter zurück auf die Erde geschickt, um zu erkunden, ob ein Neuanfang möglich ist. Wird die Anführerin Clarke Griffin es schaffen für sich und ihre Freunde einen Neuanfang zu sichern?

Die Serie startete im Jahr 2015 noch bei ProSieben und erzielte damals richtig starke Quoten. Mehr als drei Millionen Menschen sahen zum Auftakt zu, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 22,5 Prozent. Im Verlauf der ersten Staffel gingen die Quoten zwar zurück, zufrieden sein konnte man mit den Werten in Unterföhring aber noch immer. Staffel zwei lief dann schon spürbar schlechter, weshalb man den dritten Durchlauf in den späten Abend verschob. Dort lief es dann aber so schlecht, dass ProSieben die Serie an Sixx weiter reichte.

Die sechste Staffel war beim Frauensender Anfang dieses Jahres zu sehen, konnte aber nicht mehr überzeugen. Oftmals wurden weniger als 1,0 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum gemessen, im Mai lagen die Werte sogar einige Male bei nicht mehr messbaren 0,0 Prozent - und das am späten Abend. Bleibt für Sixx zu hoffen, dass es zu prominenter Sendezeit für Staffel sieben besser läuft.