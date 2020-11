Auch der künftige Chef hat sich bereits geäußert. "Ich danke Martin Krapf sehr für sein großes Vertrauen und die tolle Zusammenarbeit der letzten Jahre, in denen wir viel erreicht haben", sagte Hildebrandt. "Und ich bin stolz und glücklich, Screenforce in neuer Funktion und mit bewährtem Team in die nächste Entwicklungsstufe zu führen." Der studierte Betriebswirt war von 2005 bis 2016 in verschiedenen leitenden Funktionen bei ProSiebenSat.1 tätig, unter anderem bei SevenOne Media, der SevenOne AdFactory und als Chief Marketing Officer der ProSiebenSat.1 TV Deutschland.

Wechsel auch in der Kommunikation

Aus seiner Zeit in Unterföhring kennt er außerdem Marcus Prosch, der bereits zum 1. November die Kommunikation bei Screenforce übernommen hat. Er folgt auf Andreas Kühner, der seit Gründung der Gattungsinitiative vor zehn Jahren als externer Pressesprecher und Kommunikationsberater fungierte. Prosch war viele Jahre als Pressesprecher für ProSiebenSat.1 tätig und hat sich mittlerweile mit Prosch Communications selbständig gemacht.