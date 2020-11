am 30.11.2020 - 12:12 Uhr

Netflix hat sich die rechte an der norwegisch-deutschen Koproduktion "Asphalt Burning" gesichert. Dabei handelt es sich um die Fortsetzung der Vorgänger-Filme "Børning" und "Børning 2" von Regisseur Hallvard Bræin, die sich in Norwegen großer Beliebtheit erfreuten. In dem neuen Streifen verschlägt es den sympathisch-chaotischen Mustang-Fan Roy (Anders Baasmo Christiansen) bis nach Deutschland.

Netflix verspricht einen "irren Roadtrip in aufgemotzten Schlitten, mit maximalen Pferdestärken, adrenalingeladenen Actionsequenzen und einem Starensemble", zu dem Alexandra Maria Lara, Henning Baum, Milan Peschel, Peter Kurth, Ruby O. Fee, Kostja Ullmann, Ralf Kabelka, Rapperin Nura, der Auto-Youtuber Jean Pierre Kraemer, Schlagersängerin Wencke Myhre das "BossHoss"-Duo Alec Völkel und Sascha Vollmer gehören.

Netflix wird den Film ab dem 2. Januar 2021 auf seine Plattform nehmen. Hinter dem Film stehen die deutsche Produktionsfirma Gifted Films West und der Produzent Reza Bahar sowie die norwegische Filmkameratene. Als Koproduzenten fungieren SF-Studios, The Post Republic und TOBIS. Gefördert wurde der Film unter anderem durch die Film- und Medienstiftung NRW und den Deutschen Filmförderfonds.

Und darum geht's: Auf dem Nürburgring muss Roy (Anders Baasmo Christiansen) ein Rennen für sich entscheiden - sonst ist seine Verlobte Sylvia (Kathrine Johansen) futsch. Diese hat der Autofreak ausgerechnet in der Hochzeitsnacht nach reichlich Alkoholkonsum leichtfertig zum Wetteinsatz gemacht. Denn auch Roys Herausforderin Robin (Alexandra Maria Lara) steht auf die schöne Braut. Auf dem Roadtrip trifft er nicht nur auf Widersacher, bald ist ihm auch noch die Autobahnpolizei (Milan Peschel, Peter Kurth) mit einem abgefahrenen Polizeiauto auf den Fersen.