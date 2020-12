am 01.12.2020 - 11:00 Uhr

Seit vielen Jahren gehört zum Jahresrückblick des Medienmagazins DWDL.de neben unserem schon ein ganz klein bisschen legendärem Negativ-Preis - dem Goldenen Günter - auch unsere Wertschätzung für herausragende Leistungen im abgelaufeneren Jahr, was im Falle von 2020 außergewöhnliche 12 Monate waren, die in so vielerlei Hinsicht entsprechend außergewöhnliche Leistungen brauchten. Naheliegenderweise widmen wir uns als Mediendienst der TV-Wirtschaft dabei den Verdiensten innerhalb dieser Branche.

Aber in diesem Jahr sind es mehr als nur einige wenige Namen, die wir küren wollen. Das Fernsehen war in diesem außergewöhnlichen Jahr mit spürbar gestiegener Nutzung ein wichtiges Fenster zur Welt und brachte aktuelle Information, schnelle Unterhaltung, fundierten Hintergrund oder fiktionale Serienwelten zu uns nach Hause. Unter erschwerten Bedingungen sorgten in diesem Jahr viele Bildschirmheldinnen und -helden für Abwechslung und Teilhabe, egal ob linear oder auf Abruf.

Gleich zwanzig Bildschirmheldinnen und -helden haben wir gefunden. Gut, genau genommen sind es sogar 22 Personen, mal für außergewöhnliche Einzelleistungen und mal stellvertretend für starke Teams. Natürlich gibt es auch noch weitaus mehr Heldinnen und Helden als die, die jetzt die Jury bestehend aus allen freien und festen Autorinnen und Autoren sowie Redakteuren von DWDL.de und Rudolf Runge von runge.tv gefunden haben. Wichtig war uns aber, weitaus mehr Menschen zu würdigen als bislang.

Dafür wird DWDL.de ab Dienstag, 1. Dezember, jeden Tag eine Heldin bzw. einen Helden in den Mittelpunkt stellen und mit einem Porträt würdigen. Wer rätseln möchte, welche Personen in den folgenden Tagen noch folgen werden, wird einige Clues dazu auf der Sonderseite der Aktion finden, die das Medienmagazin DWDL.de gemeinsam mit dem Werbepartner runge.tv realisiert. Feiern wir zusammen tolle Leistungen des Jahres 2020! Aber keine Sorge, es kommt vor Weihnachten dann auch noch wie immer zur bösen Überraschung: Der Goldene Günter darf auch dieses Jahr nicht fehlen und gleich nach unserer Lobhudelei.