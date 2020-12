Am 31. Dezember 2019 hat RTL erstmals zur besten Sendezeit die "RTL-Neujahrsansprache" ausgestrahlt. In der rund fünfminütigen Sendungen stimmten Sonja Zietlow und Daniel Hartwich auf die neue Staffel des Dschungelcamps ein und bestätigten auch schon ein paar prominente Teilnehmer. Mit nur 1,28 Millionen Zuschauern lief es allerdings nicht wirklich rund und auch der Marktanteil in der Zielgruppe blieb damals bei schlechten 8,2 Prozent hängen.

In diesem Jahr wird es keine Neuauflage dieser "RTL-Neujahrsansprache" geben - vielleicht auch deshalb, weil es 2021 kein Dschungelcamp geben wird. RTL hat am Dienstag neue Informationen zu der alternativ geplanten Sendung "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow" gegeben (DWDL.de berichtete). Gerade vor diesem Hintergrund wären ein paar einleitende Worte von Zietlow und Hartwich am Silvesterabend zur geplanten Show schön gewesen. Auf eine Neujahrsansprache wird man aber trotzdem nicht verzichten. Diese läuft aber nicht zur besten Sendezeit, sondern kurz nach dem Jahreswechsel um 0:05 Uhr. Präsentiert wird sie vom "König der Kindsköpfe" - also dem Sieger der gleichnamigen RTL-Show, die an diesem Dienstag mit Oliver Pocher, Chris Tall und Mario Barth startet.

Zur besten Sendezeit am Silversterabend setzt RTL auf die "Ultimative Chartshow". Anders als in den letzten Jahren handelt es sich dabei aber nicht um eine frische Ausgabe, sondern lediglich um eine Wiederholung, in der man nach den "erfolgreichsten Hits des Jahrtausends" sucht. Premiere feierte diese Ausgabe genau vor einem Jahr, am 31. Dezember 2019. Durch die "Neujahrsansprache" im Vorfeld tat sich die Musikshow damals recht schwer. Auf seiner Couch begrüßt Oliver Geissen jedenfalls Christian Tramitz, Oana Nechiti und Caroline Frier. Auftritte gibt’s von Rednex, Haiducii, DJ Ötzi, Peter Maffay und Feuerherz. Um Mitternacht wird die Sendung für das Feuerwerk am Brandenburger Tor und die Neujahrsansprache kurz unterbrochen, dann geht's weiter.

Für den Neujahrsabend hat RTL dagegen eine Erstausstrahlung angekündigt. Dann zeigt man ab 20:15 Uhr "Die größten Fernsehmomente der Welt", das Format ist für gleich fünf Stunden angesetzt. Vorabends setzt man wie gehabt auf "Life! Dumm gelaufen". Am 30. Dezember zeigen die Kölner darüber hinaus eine neue Ausgabe von "Die 25…", dort geht es um die "kuriosesten Geschichten des Jahres". Im Anschluss daran gibt’s ein "Stern TV"-Best-Of aus 2020 zu sehen.