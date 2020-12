Seit der vergangenen Woche versucht sich Sat.1 an einer zusätzlichen Stunde des "Frühstücksfernsehen". Damit ist man in Unterföhring offenbar so zufrieden, dass man das Frühstück jetzt sogar direkt bis zum Mittagessen verlängern wird: Wie der Sender gegenüber DWDL.de bestätigte, bekommt die Sendung von der kommenden Woche an noch eine weitere Stunde mehr Sendezeit.

"Frühstücksfernsehen hautnah - Die Vormittags-Show" läuft damit zwischen 10 und 12:00 Uhr. Alles in allem hat das "Frühstücksfernsehen" damit sogar eine Länge von sechseinhalb Stunden - was angesichts der überzeugenden Quoten wohl nicht die schlechteste Idee ist. Erst am Montag hatte die Extra-Stunde ordentliche 9,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe eingefahren, zuletzt waren sogar schon bis zu 13,4 Prozent drin.

Inhaltlich legt das "Frühstücksfernsehen" hautnah den Schwerpunkt auf Themen wie Gesundheit, Kochen und Backen, DIY, Beauty, Shopping, Partnerschaft und Dating. Moderiert wird die Sendung von Karen Heinrichs und Simone Panteleit, die darüber hinaus von Jenny Elvers als Promi-Expertin unterstützt werden. 2Wir wollen Fernsehen von Frauen für Frauen mit Frauen machen - und das als beste Freundinnen", erklärte Heinrichs im Vorfeld.

Was damit gemeint ist, konnte man übrigens an diesem Dienstag gut sehen. Da ging es nicht nur um einen Nudelauflauf aus der Pfanne und selbstgenähte Weihnachtsstiefel, sondern auch um den Verzicht auf das Tragen von BHs. Angelegt ist das XXL-"Frühstücksfernsehen" übrigens vorerst bis Weihnachten.