Der ehemalige "Spiegel"-Chefredakteur Klaus Brinkbäumer steht wohl schon bald in den Diensten des MDR. Der 53-Jährige soll Programmchef bei der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt in Leipzig werden und als solcher auf Wolf-Dieter Jacobi folgen, der den Sender im Juni überraschend und vor dem eigentlichen Ende seines Vertrags verlassen hatte (DWDL.de berichtete). MDR-Intendantin Karola Wille will die Personalie dem Rundfunkrat vorschlagen, das Gremium kommt am nächsten Montag zusammen und entscheidet dann.

Zuerst hatte "Horizont" über die Pläne der MDR-Intendantin berichtet, gegenüber DWDL.de hat ein Unternehmenssprecher die Informationen bestätigt. Am heutigen Dienstag, den 1. Dezember, hat sich Brinkbäumer demnach schon dem Programmausschuss des Rundfunkrats vorgestellt, auch am Montag wird er vor Ort sein. Eher unwahrscheinlich ist, dass das Gremium Brinkbäumer ablehnt.

Spannend ist die Personalie vor allem deshalb, weil Wille mit Brinkbäumer einen sehr bekannten Journalisten ins Unternehmen holt, der bislang eher nicht mit den Öffentlich-Rechtlichen im Speziellen oder dem Fernsehen im Allgemeinen in Verbindung gebracht wurde. Brinkbäumer war zwischen 2015 und 2018 Chefredakteur des "Spiegels", für das Nachrichtenmagazin arbeitet er seit 1993. Nach seinem Abgang war er unter anderem für die "Zeit" und den "Tagesspiegel" tätig und setzte zusammen mit Dokumentarfilmer Stephan Lamby die Doku "Im Wahn - Trump und die amerikanische Katastrophe" um. Brinkbäumer ist in erster Linie ein angesehener Print-Journalist. Ob ihn das gleichzeitig zu einem guten Chef über das MDR-Programm macht, werden wohl erst die nächsten Monate und Jahre zeigen. Seinen neuen Job tritt er bei einer Bestätigung durch den Rundfunkrat am 15. Januar 2021 an.

MDR-Intendantin Karola Wille hat dem Rundfunkrat für die kommende Sitzung aber noch eine zusätzliche Personalie vorgeschlagen. Nämlich die der Programmdirektorin im Funkhaus Halle. Diesen Job hatte bislang Katja Wildermuth inne, die wurde jüngst aber zur neuen BR-Intendantin gewählt (DWDL.de berichtete). Wildermuths Nachfolgerin soll MDR-Fiction-Chefin Jana Brandt werden. Auch diesen Vorschlag von Wille hat der MDR bestätigt - jetzt muss der Rundfunkrat noch zustimmen.