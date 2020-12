Wenn der THW Kiel, der FC Barcelona, Paris St. Germain und Telekom Veszprem Ende Dezember in der Kölner Lanxess-Arena um den Titel in der Handball Champions League spielen werden, können Handball-Fans das Final4-Turnier diesmal auch ohne Pay-TV-Abo sehen. Wie jetzt bekannt wurde, hat sich Discovery die Übertragungsrechte gesichert. Die Spiele werden bei Eurosport 1 gezeigt. Zuletzt hatte noch Sky die Rechte gehalten.

"Handball hat bei Eurosport große Tradition und es freut uns sehr, dass wir dank der Kooperation mit der EHF dieses Highlight zum Jahresausklang ins Programm nehmen können", so Werner Starz, Director Product Development bei Discovery in Deutschland. "Leider kann vor Ort in Köln das Finalturnier nicht wie gewohnt zelebriert werden, doch wir möchten, dass die vielen Handballfans in Deutschland und insbesondere die Anhänger des THW Kiel dieses Highlight trotzdem verfolgen und von zu Hause aus mitfiebern können."

Miguel Mateo, Director Media Operations bei der EHF: "Eurosport wird es uns ermöglichen, die große Handballgemeinde in Deutschland zu erreichen und ihnen ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk zu machen, um dieses komplizierte Jahr 2020 auf die bestmögliche Art und Weise zu beenden."

Der Auftakt zum Final4-Turnier findet am Montag, den 28. Dezember um 18:00 Uhr mit dem Spiel zwischen dem FC Barcelona und Paris St. Germain statt. Ab 20:30 Uhr folgt der der deutsche Rekordmeister und dreifache Champions-League-Sieger THW Kiel gegen den ungarischen Vorjahresfinalisten Telekom Veszprem. Einen Tag später finden das Spiel um Platz drei sowie das Finale statt.