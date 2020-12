Sky begleitet den Handball-Bundesligisten Füchse Berlin in der laufenden Saison, die durch die Corona-Pandemie keine normale ist. Unter dem Titel "Unser Revier" wird es bereits an diesem Donnerstag um 21:00 Uhr bei Sky Sport 1 die erste von vier Folgen zu sehen geben. Die drei weiteren Episoden sollen im Laufe der Saison ausgestrahlt werden. Produziert wird die Reihe von Story House Productions.

In dem Dokumentarfilm-Projekt soll die Reihe die Schicksalssaison nicht rückblickend, sondern während ihres Verlaufs erzählt werden. Die Macher um Regisseur Florian Reza und Produzent Jens Afflerbach versprechen authentische Bilder - "untypisch für die üblicherweise durchinszenierte Welt des Profisports, in der Klubs, Manager und Agenten genau kontrollieren, was gezeigt wird und was nicht", wie es heißt.

"Solche Dokumentationen helfen, wenn sie gut gemacht sind, unserem Sport gerade in dieser schwierigen Saison, von der keiner weiß, wie sie ausgeht", so Füchse-Sportvorstand Stefan Kretzschmar. "Es ist wichtig für uns, dass wir Story House nah an uns ranlassen, dass sie den Entwicklungsprozess und den Charakter der Mannschaft ungeschminkt zeigen können. Und umgekehrt sehen wir bei den Machern die Leidenschaft, die sie für dieses Projekt haben. Deshalb bin ich sehr happy darüber."

Für Sky ist "Unser Revier" nach der Kooperation mit den Rhein-Neckar Löwen bereits die zweite Saison-Dokumentation mit einem Handball-Bundesligisten. "Die Handball-Fans erhalten authentisch und ungeschminkt Einblicke ins Innenleben der Berliner", sagt Karl Valks, Vice President Redaktion Sports Sky Deutschland. "Mit Content-Partnerschaften dieser Art können wir das Sportprogramm im Sinne unserer Kunden weiter verbessern."