Mehr als zehn Jahre liegt es zurück, dass die Fernsehserie "Matchball" mit Howard Carpendale zuletzt wiederholt wurde - im Free-TV erfolgte die letztmalige Ausstrahlung sogar vor 25 Jahren. Umso überraschender, dass RTLplus jetzt wieder auf den Geschmack gekommen ist: Im Rahmen einer Sonderprogrammierung wird der Sender am 1. Januar ab 12:25 Uhr noch einmal alle 13 Folgen zeigen - und damit bis in den späten Abend hinein.

Im Zentrum der Serie steht der in die Jahre gekommene Tennisprofi Johnny Storm (Howard Carpendale), der ein Comeback versuchen will. Da taucht unerwartet sein 14-jähriger Sohn Daniel auf, den er kurz nach der Geburt das letzte Mal gesehen hat. Daniels Mutter sitzt in Untersuchungshaft, und Johnny muss jetzt seiner Verantwortung als Vater gerecht werden. Der Teenager bringt Johnnys Junggesellendasein und seine Karrierepläne ziemlich durcheinander.

Nach Roy Black in "Ein Schloss am Wörthersee" und Chris Roberts in "Almenrausch und Pulverschnee" war Howard Carpendale übrigens der dritte Schlagerstar, den RTLplus zu Beginn der 90er Jahre für die Rolle in einer Fernsehserie gewinnen konnte. Ihre Premiere feierte "Matchball" im Jahr 1994, allerdings war nach nur einer Staffel bereits Schluss.