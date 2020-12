Hardy Krüger Jr. wird in der zweiten Ausgabe der Sat.1-Show "Pretty in Plüsch" nicht mit dabei sein. Der Schauspieler müsse aufgrund einer Verletzung von der weiteren Teilnahme absehen, teilte der Sender am Donnerstag mit. Einen Ersatz gibt's allerdings bereit: Anstelle von Hardy Krüger Jr. wird Jimi Blue Ochsenknecht am Freitag zusammen mit dem Plüsch-Maki in der Live-Sendung singen.

Darüber hinaus werden Mareile Höppner, Janine Kunze, Jessica Paszka und Massimo Sinató zusammen mit ihren Puppen-Partnern versuchen, das Publikum zu überzeugen. Darüber hinaus steht inzwischen Sänger Oli.P als Gastjuror der zweiten Ausgabe fest. Er nimmt neben Sarah Lombardi und Hans Sigl Platz und wird über die Leistungen der Gesangsduette urteilen.

Die erste Ausgabe von "Pretty in Plüsch" war in der vergangenen Woche kein Erfolg für Sat.1. Weniger als eine Million Zuschauer hatten am Freitagabend eingeschaltet, in der Zielgruppe lag der Marktanteil bei nur 5,1 Prozent und damit deutlich unter dem Senderschnitt. Produziert wird die Sendung von Endemol Shine Germany.