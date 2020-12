Durch eine neue App will ntv den Berliner Reichstag erlebbar machen, schaffen will man das via Augmented Reality. In der Anwendung "Der Reichstag" kann ein 3D-Modell des Gebäudes über die Smartphone-Kamera auf eine beliebige Fläche projiziert werden. Die Nutzer können dann durch das Gebäude gehen, es drehen oder auch "aufschneiden", um sich einen Eindruck vom Inneren zu machen. Verfügbar ist die App für iOS- und Android-User.

Aber natürlich soll die App mehr sein als nur ein Gimmick, mit der man durch den Reichstag spaziert. Über farblich markierte Punkte können beispielsweise weiterführende Informationen, 360-Grad-Bilder, Fotos oder Videos aufgerufen werden. Entstanden ist die ntv-App "Der Reichstag" in Zusammenarbeit mit der israelischen Firma Inception. "So hat man den wohl bekanntesten Dreh- und Angelpunkt der deutschen Demokratie noch nie gesehen. ntv vermittelt mit der App einen interessanten und zugleich unterhaltsamen Einblick ins Zentrum der modernen Demokratie. Gerade in Zeiten, in denen der Besuch des Regierungsviertels nicht ohne weiteres möglich ist, ist die App eine wunderbare Möglichkeit, um zum Beispiel auch für Schulklassen das Herz der Demokratie erlebbar zu machen", sagt ntv-Chefredakteurin Sonja Schwetje. "Auch und gerade im Journalismus ergeben sich zudem durch Augmented Reality völlig neue Möglichkeiten, die digitale und die analoge Welt zu verknüpfen und Geschichten auf eine Art zu erzählen, die ohne die Technologie nicht möglich wären."