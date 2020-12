am 03.12.2020 - 14:21 Uhr

Der österreichische Privatsender Puls 4 hat die Investoren-Riege seiner quotenstarken Gründershow "2 Minuten 2 Millionen" bekanntgegeben. Und anders als bei der "Höhle der Löwen" von Vox setzt man bei der neuen Staffel auf ein deutlich breiteres Teilnehmerfeld. Gleich neun Investoren sind mit dabei - und in den neuen Ausgaben, die ab 2021 zu sehen sind, ist auch Stefan Piëch Teil der Sendung.

Piëch ist nicht nur Urenkel von Ferdinand Porsche, sondern auch Vorstandsvorsitzender der Your Family Entertainment AG, die hierzulande die beiden Sender RiC TV und Fix&FoxiTV betreibt. Piëch ist auch Juror bei den Bootcamps des Massachusetts Institute of Technology. Bei "2 Minuten 2 Millionen" wird er drei dieser Plätze an der US-Uni vergeben. "Ich habe mir vorgenommen Gutes populär und Populäres gut zu machen. Daher möchte ich als Investor auch bei '2 Minuten 2 Millionen' die Menschen und Jungunternehmer unterstützen, die nachhaltige Visionen haben und damit etwas bewirken wollen", sagt der Unternehmer über seinen neuen TV-Job.

Zu den weiteren neuen Investoren der Puls-4-Show gehören neben Stefan Piëch auch noch Assetmanager Alexander Schütz, Luftfahrtexpertin Dagmar Grossmann und Hotelier Bernd Hinteregger. Sie ergänzen die bestehende Investoren-Runde um Hans Peter Haselsteiner, Katharina Schneider, Leo Hillinger, Martin Rohla und Florian Gschwandtner. Die Investoren sind allesamt gleichberechtigt und wechseln sich in den verschiedenen Ausgaben immer ab. Der Startschuss für die neue Staffel der Gründershow fällt am 5. Januar, Puls 4 zeigt die neuen Ausgaben immer dienstags ab 20:15 Uhr.