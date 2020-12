Phelan wird in seiner neuen Position an Christiane Goldberg, SVP License Sales, berichten. Goldberg: "Wir freuen uns, mit Patrick Phelan einen Kollegen mit herausragender internationaler Markterfahrung in verantwortungsvoller Funktion in unserem Team willkommen zu heißen. Mit ihm werden wir unsere internationale Präsenz im Lizenzgeschäft weiter ausbauen und damit einen Beitrag zur weiteren erfolgreichen Internationalisierung der Leonine Studios leisten."

Patrich Phelan war zuletzt Director of Sales Liaison bei NBCU, zuvor stehen in seinem Lebenslauf die Posten des Vice President of Sales bei Sky Vision, Vice President of Sales bei Sonar Entertainment, Senior Sales Manager bei Tandem Communications/Studiocanal sowie Senior Sales Manager bei EM.Entertainment. Im Laufe seiner Laufbahn beispielsweise den Rechtevertrieb für Produktionen wie "The Pillars of the Earth", "Taboo" und "Chernobyl" verantwortet.

Phelan: "Die Perspektive, Teil der dynamischen Wachstumsgeschichte der Leonine Studios zu sein, ist für mich hochspannend. Leonine Studios steht für Premium Content und hat eine Reihe von großartigen Projekten mit hoher Attraktivität für den internationalen Markt in der Pipeline. Ich freue mich sehr darauf, mit meinen Erfahrungen und meinem Netzwerk einen Beitrag zur Realisierung dieses Potenzials zu leisten."