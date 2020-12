Insgesamt weniger als eine Million Zuschauer und in der Zielgruppe ein Marktanteil von nur knapp über 5 Prozent sowohl in der ersten als auch in der zweiten Woche - aus Quotensicht war die Liveshow "Pretty in Plüsch" für Sat.1 bislang ein herber Fehlschlag. Nun hat man sich entschieden, Schadensbegrenzung zu betreiben und bringt das Format früher als geplant zu Ende: Statt der noch ausstehenden zwei Shows wird am kommenden Freitag bereits das Finale zu sehen sein.

"Für die zweite Folge gab es viel positives Feedback, dennoch konnte die Show leider nicht genügend Zuschauer begeistern", begründete eine Sendersprecherin gegenüber "Bild", die zuerst über das vorzeitige Ende berichtet hatten, die Entscheidung. In dem als "schrägsten Gesangsshow Deutschlands" angekündigten und von Endemol Shine Germany produzierten Format singen Promis Duette gemeinsam mit Puppen, hinter denen sich echte Profi-Sänger versteckten. Die erste Show hinterließ bei den Zuschauern allerdings viele Fragezeichen - und bei manch Mitwirkendem offenbar ebenso.