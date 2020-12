Umfragen unter Passanten sind ein gern gewähltes Mittel von Journalisten, um auch mal ganz normale Bürger in der Berichterstattung vorkommen zu lassen. Den Machern der "Tagesschau" ist nun wohl aber ein kleines Missgeschick bei einer solchen Umfrage unterlaufen - sie befragten nämlich ausgerechnet RTL-Journalist Lothar Keller zur Maskenpflicht in der Deutschen Bahn. Zu sehen war das am Montagabend zur besten Sendezeit im Ersten.

Es ist schon etwas kurios, dass niemandem bei der "Tagesschau" aufgefallen ist, wen sie da interviewt haben. Zumal man auch noch Kellers Namen einblendete. Der RTL-Journalist trug bei der Befragung allerdings auch eine Maske und war so wohl nicht auf den ersten Blick zu erkennen.

In Kellers "Nachtjournal" hatten sie am Montag jedenfalls die gleiche Idee wie in der "Tagesschau" und machten ebenfalls einen Bericht über das Zugfahren und die derzeit bestehende Maskenpflicht auf Bahnhöfen und in den Waggons. Auf eine Straßenumfrage hat man dabei verzichtet, dementsprechend war auch Ingo Zamperoni nicht bei RTL zu sehen. Seinen Cameo-Auftritt in der "Tagesschau" hat Keller im "Nachtjournal" nicht kommentiert.

Hier das "Tagesschau"-Video (ab Minute 0:14):