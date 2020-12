Weil das Media-Geschäft bei DAZN immer wichtiger wird, will der Sport-Streaminganbieter diesen Bereich künftig inhouse abwickeln. Das Unternehmen wird sein Werbeinventar ab dem kommenden Jahr also komplett selbst vermarkten, bislang setzte man dabei auf die Dienste von Seven.One Media. Mediaagenturen, Unternehmen und Sportwetten-Anbieter bekommen zudem einen neuen Ansprechpartner: Haruka Gruber, der seit dem Start 2016 in verschiedenen Rollen am Aufbau von DAZN beteiligt war, leitet ab sofort das Media-Business in Deutschland, Österreich und der Schweiz in der neugeschaffenen Rolle des Vice President Media.

Thomas de Buhr, Executive Vice President DAZN DACH, sagt, 2021 markiere einen "wichtigen Punkt" in der Geschichte des Unternehmens. Der Geschäftsführer weiter: "Die Media-Abteilung stellt einen wesentlichen Bestandteil unserer Wachstumsstrategie dar. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschlossen, diesen Bereich weiter zu stärken und in-house zu führen."

Darüber hinaus hat DAZN nun auch eine Kooperation mit Google angekündigt. Die Partnerschaft beinhaltet die Integration des Google Ad Manager 360 und der Dynamic Ad Insertion (DAI)-Technologie, die es DAZN ermöglicht, Werbekunden "maßgeschneiderte Lösungen" anzubieten. Unternehmen und Agenturen können so etwa Inhalte als "Programmatic Guaranteed" buchen.

Haruka Gruber, Vice President Media DACH, sagt: "2021 wird ein bahnbrechendes Jahr für DAZN und mit dem neuen Google Tech-Stack sowie unserem Media-Team sind wir für die Zukunft bestens gerüstet. Wir können es kaum erwarten, unseren Partnern die innovativsten Pakete im Sport anzubieten, vor allem rund um unsere Premium-Fußballrechte mit der Bundesliga und der UEFA Champions League."

Und auch bei Google freut man sich über die Zusammenarbeit und spricht sogar von einem "Meilenstein für die komplette Branche". Justin Gupta, Head of Broadcast Partnerships UK & Irland bei Google, sagt: "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit DAZN und die Integration des Google Ad Managers und der Dynamic Ad Insertion (DAI)-Technologie auf ihrer OTT-Plattform. Diese Kooperation ist ein Meilenstein für die komplette Branche und zeigt die nahtlose Verknüpfung von Addressable Advertisement mit den zahlreichen Sportübertragungen auf DAZN. Dies eröffnet neue Möglichkeiten für die Werbekunden, ohne dass dabei das großartige Nutzererlebnis beeinträchtigt wird."