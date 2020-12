Trotz prominenter Besetzung mit Kevin Costner und trotz des großen Quotenerfolgs in den USA, wo sich "Yellowstone" inzwischen zu einer der erfolgreichsten Kabelserien überhaupt gemausert hat, dauerte es eine ganze Weile ehe die Produktion den Sprung nach Deutschland schaffte. Seit dem 24. November sind die Folgen der ersten Staffel, die im Sommer 2018 in den USA ihre Premiere feierten, nun bei Sony AXN zu sehen. Einen Vorteil hat die längere Wartezeit auf Staffel 1: Fans der Serie müssen nun zumindest keine lange Pause zwischen den Staffeln hinnehmen.

Der Pay-TV-Sender Sony AXN hat angekündigt, die zweite Staffel direkt im Anschluss an die erste zu zeigen, los geht's somit ab dem 2. Februar. Am Sendeplatz dienstags um 21:10 Uhr ändert sich nichts. Online gibt's in den Sony AXN-Mediatheken von Vodafone, MagentaTV, Prime Video Channels und in der Schweiz über Blue und UPC dann auch direkt die Episode der Folgewoche bereit.

In der zweiten Staffel des Neowestern-Dramas bekommen es John Dutton und seine zerrissene Familie mit brutalen Gegnern zu tun. In unmittelbarer Nachbarschaft zur "Yellowstone Dutton Ranch" leben mittlerweile die Gebrüder Beck, ihres Zeichens skrupellose Immobilienmogule, die es auf die Ländereien der Duttons abgesehen haben. Die Gefahr ist so groß, dass Dutton sogar die Hilfe seines Erzfeindes Dan Jenkins annimmt, also eine Allianz mit dem Mann schmiedet, der ihn in der Vergangenheit auch um seinen Besitz bringen wollte. "Alle Engel sind weg, mein Sohn, es gibt nur noch Teufel", erklärt er dazu. Die Beck-Brüder schrecken indes vor nichts zurück, ihnen ist jedes Mittel recht, um an die Ranch zu kommen: Sie schicken Schlägertrupps, töten die Assistentin von Beth und versuchen, diese zu vergewaltigen. Als sie dann auch noch Tate, den Sohn von Kayce und seiner Frau Monica entführen, schlägt Familie Dutton zurück.