NBC Universal hat angekündigt, das Jahr 2021 bei seinem Sender 13th Street mit dem größten Serienmarathon der Sendergeschichte zu beginnen. 17 Tage wird er insgesamt dauern und 500 Episoden aus insgesamt vier Serien, die ohnehin bei 13th Street zu sehen sind, umfassen. Los geht's am 1. Januar um 16 Uhr mit den Staffeln 16 und 17 von "Navy CIS". Wenn 13th Street am 3. Januar um 1:40 Uhr nachts damit durch ist, schließt sich der Ableger "Navy CIS: New Orleans" an. Auch dort wird es zwei Staffeln zu sehen geben, in diesem Fall die Nummern 5 und 6. Einen Tag später um 10:15 Uhr folgen schließlich noch die Staffeln 10 und 11 von "Navy CIS: L.A." an.

Am 5. Januar um 21 Uhr startet dann aber erst der richtige Mega-Teil dieses Serienmarathons. Dann werden in einem Rutsch bis zum 17. Januar die ersten 16 Staffeln von "Law & Order: Special Victims Unit" ausgestrahlt, wo die Spezialeinheit der New Yorker Polizei um Detective Olivia Benson (Mariska Hargitay) schwere Sexualdelikte und Verbrechen an Kindern aufklären muss. Für die Zukunft ist das für 13th Street sogar noch ausbaubar: Mittlerweile bringt es die Serie schon auf 21 Staffeln und ist damit die am längsten laufende nicht animierte Primetime-Serie der USA.