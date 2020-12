20 Jahre nach der ersten Folgen ist "Das Quiz mit Jörg Pilawa" seit einigen Tagen wieder im Ersten zu sehen. Demnächst soll auch ein Prominentenspecial den Weg ins Programm finden: Wie der Sender jetzt angekündigt hat, läuft die dreistündige Primetime-Ausgabe am Samstag, den 30. Januar um 20:15 Uhr.

Über die prominenten Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist bislang nichts bekannt. Klar ist aber, dass "Das Quiz" die Schützenhilfe zur besten Sendezeit gut gebrauchen kann: Die bislang sieben im Nachmittagsprogramm ausgestrahlten Folgen verzeichneten im Schnitt nur etwas mehr als eine Million Zuschauer und einen Marktanteil von weniger als acht Prozent beim Gesamtpublikum - von der Zweistelligkeit ist die von Herr P. produzierte Show bislang also ein gutes Stück entfernt.

Auch am späten Abend gibt es derweil in den kommenden Wochen im Ersten Neues zu sehen: Wie bereits bekannt war, feiert das neue Kultur-Format "Lebenslieder" mit Max Mutzke am Dienstag, den 26. Januar nach den "Tagesthemen" seine Premiere. Darüber hinaus folgt im Anschluss um 23:40 Uhr die zweite Ausgabe vom "Browser Ballett". Die Premieren-Folge war in der vorigen Woche noch donnerstags zu sehen.

Neu ist außerdem die bislang im MDR ausgestrahlte Comedyshow "Das Gipfeltreffen", die am Donnerstag, den 4. Februar um 23:35 Uhr erstmals im Ersten ausgestrahlt wird. Olaf Schubert, Torsten Sträter und Johann König beschäftigen sich darin mit diversen Fragen, auf die es theoretisch eine Antwort gibt. Zu dritt wollen sie jedoch beweisen, dass das nicht so sein muss.