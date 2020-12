Schon im Sommer dieses Jahre hat das ZDF bestätigt, dass man sich die Ausstrahlungsrechte an der britischen Erfolgsserie "Bodyguard" gesichert hat. Nun gibt es auch einen konkreten Sendetermin: Ab dem 1. Februar sind die Folgen immer montags ab 22:15 Uhr zu sehen. Das ZDF hatte bereits vor einigen Monaten angekündigt, dass die Serie auf dem Montagskino-Sendeplatz laufen werde. Anders als in Großbritannien wird man auf Doppelfolgen setzen, der Sender spricht auch von der Ausstrahlung von "drei Folgen". Produziert wurden sechs Episoden der Miniserie.

Eine Vorab-Ausstrahlung in der Mediathek gibt es nicht, dafür sind die Folgen jeweils sieben Tage lang nach der Ausstrahlung im linearen Programm auch online verfügbar. Komplett stehen alle drei Folgen zusätzlich noch vom 17. bis 22. Februar zur Verfügung. Bislang war "Bodyguard" in Deutschland lediglich über Netflix zu sehen, durch die Ausstrahlung im Free-TV wird die Serie nun auch einem großen Publikum zugänglich gemacht.

In Großbritannien lief "Bodyguard" 2018 und wurde ein riesiger Erfolg. Die Quoten bei der Erstausstrahlung waren sehr hoch, im Schnitt schalteten mehr als 15 Millionen Menschen ein. Zusammen mit "Killing Eve" gehört "Bodyguard" zu den erfolgreichsten Serien im iPlayer der BBC. Die Serie löste in Großbritannien zudem eine Debatte darüber aus, wie Medien mit Spoilern umgehen sollen. Aber auch darüber hinaus entwickelte sich die Serie zu einem gesellschaftlichen Phänomen. In London etwa trafen sich Menschen beim Staffelfinale zum Public Viewing. Teilweise war in den Medien sogar von einer Wiederbelebung des linearen Fernsehens zu lesen, die "Bodyguard" ausgelöst habe.

Inhaltlich dreht sich die Serie um Kriegsveteran David Budd (Richard Madden), der zunächst mit seinen Kindern im Zug unterwegs ist. Er erfährt, dass ein Selbstmordattentäter mit einer Bombe an Bord ist. Wie sich herausstellt, handelt es sich um eine Attentäterin. Es gelingt David, sie dazu zu überreden, aufzugeben und avanciert damit zum Helden der Nation. Der Vater zweier Kinder wird zum Bodyguard von Innenministerin Julia Montague (Keeley Hawes) befördert. Eine Aufgabe, die dem Polizisten wieder eine Perspektive zu geben scheint. Denn privat läuft es längst nicht mehr gut, und David greift oft zur Flasche. Noch-Ehefrau Vicky und er leben getrennt, und auch seine Kinder bekommt David nicht mehr so oft zu Gesicht. Doch was zuerst nach einer beruflichen Chance für den Bodyguard aussieht, wird schnell zu einem gefährlichen Spiel aus Macht und Intrige: David gerät mitten zwischen die Fronten von Geheimdienst, Polizei und Ministerien. Und schon bald ist nicht nur das Leben der Innenministerin in Gefahr. Richard Madden ("Game of Thrones") wurde für seine Darstellung in der Serie mit einem Golden Globe ausgezeichnet.