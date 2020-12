Mit drei neuen Märchenfilmen wird die ARD-Reihe "Sechs auf einen Streich" in diesem Jahr zu Weihnachten aufwarten. So gibt es am 25. Dezember ab 12:50 Uhr die beiden Verfilmungen von "Helene, die wahre Braut" und "Der starke Hans" zu sehen, ehe am 26. Dezember um 13:50 Uhr mit "Das Märchen vom goldenen Taler" bereits die 50. Neuverfilmung der 2008 gestarteteten Reihe folgt.

Anlässlich des Jubiläums wird Das Erste außerdem einen neuen Service für schwerhörende und nicht-hörende Zuschauerinnen und Zuschauer anbieten. Neben der Untertitelung im ARD-Text, die für alle Filme der Reihe üblich sind, werden die Neuverfilmungen erstmals auch in einer Fassung mit Gebärdensprache angeboten. Die Märchen sind über HbbTV, per Livestream und außerdem sieben Tage vor Ausstrahlung im Ersten in der ARD-Mediathek abrufbar.

Neben den drei neuen Filmen wird der Service auch bei vier weiteren Märchenfilmen, die rund um Weihnachten wiederholt werden, verwendet. Dabei handelt es sich um "Nussknacker und Mausekönig" am 20. Dezember, "Das Mädchen mit den Schwefelhölzern" und "Scheenweißchen und Rosenrot" an Heiligabend sowie "Brüderchen und Schwesterchen" am 2. Weihnachtstag. Dazu kommen 19 weitere Märchenfilme der Reihe, die außerhalb des Weihnachtsprogramms zudem mit Gebärdensprache versehen sind.